На Дніпро насувається сніговий циклон: попередження

Дніпропетровський регіональний центром з гідрометеорології оголосив попередження про метеорологічні явища першого рівня небезпеки.

У Дніпрі та по області очікується мокрий сніг, дощ і пориви вітру до 15-20 м/с. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На 23 лютого прогнозують хмарну погоду. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень - пориви до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, вдень 2-7 градусів тепла. По місту вночі 0-2 градуси морозу, вдень 3-5 градусів тепла.

На 24 лютого прогнозується хмарна погода. Вночі дощ, вдень - дощ з мокрим снігом. У східній частині області значні опади, місцями налипання мокрого снігу. Вітер вночі південно-західний 7-12 м/с, вдень – північний 17-22 м/с. На заході області місцями сильний вітер з поривами до 25-28 м/с. Температура повітря протягом доби від 0 до 5 градусів тепла.

На 25 лютого прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень - без опадів. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний до 7-12 м/с. Вночі пориви до 15-20 м / с. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, вдень - від 2 до 7 градусів тепла.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, жителів нашої країни чекають морози в березні, а останній місяць весни принесе посуху.

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