На Дніпро насувається гроза

У вівторок, 16 липня регіональний гідрометцентр прогнозує складні погодні умови в Дніпрі.

Найближчим часом в самому місті і місцями по області почнеться гроза, яка може тривати до вечора, повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Погода на 16 липня Український гідрометцентр

Відзначається, що рівень небезпеки - перший (жовтий).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україну 17 липня північно-східна циклонічна діяльність принесе короткочасні дощі та локальні грози.

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