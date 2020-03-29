На Днепопетровщіну евакуювали десятки людей, які повернулися з Москви і Нью-Йорка

У неділю, 29 березня, з Москви і Нью-Йорка повернулися жителі Дніпропетровської області.

За ними вислали мікроавтобуси, оснащені засобами захисту. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Вранці до Києва прибув спецпоїзд з Москви. Більше 20 жителів Дніпропетровської області приїхали цим поїздом. Частина людей з поїзда зараз направляються автобусами до Дніпропетровської області. У Царичанській центральній районній лікарні їм проведуть медичні дослідження. За їх результатами буде вирішено, направлять людей додому в самоізоляцію або на лікування.

Евакуйовано десятки людей, які повернулися з Москви і Нью-Йорка Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

10 осіб з цього поїзда вирушили з Києва до місць проживання самостійно. При в'їзді в область, вони пройдуть медичний огляд на інфекційних постах. При відсутності симптомів захворювання, так само підпишуть угоду про самоізоляцію і відповідальність.

Ще 16 дітей – спортсменів-воднолижників прилетіли в Бориспіль з Нью-Йорка. В аеропорту вони пройшли температурний контроль, підписали зобов'язання по карантину. У Царичанці вони також планують здати тести на коронавірус.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Днепопетровщіну евакуювали 500 осіб, які приїхали з-за кордону. Їх передали під контроль органів місцевого самоврядування за місцем проживання.

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