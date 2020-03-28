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28 березня • оновлено в 12:43
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Ігор Кравченко

На Днепопетровщіну евакуювали 500 осіб, які приїхали з-за кордону: перевіряють на коронавірус

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У п'ятницю, 27 березня, в Бориспіль прибула велика група жителів Дніпропетровської області. Всі вони були за кордоном.

Евакуйовані 65 осіб (мешканці Дніпропетровської області та 4 жителя Запорізької області) на даний момент проходять медичний огляд у Царичанській центральній районній лікарні. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Ще 317 осіб пройшли через інфекційний пост на в'їзді в область з боку Кобеляк (Полтавська область). Близько 100 чоловік – з боку Кривого Рогу.

Всього вчора в Дніпропетровську область в'їхало близько 500 осіб, які прибули з Пакистану, Індії, США, Ізраїлю, Франції, Польщі та ряду інших країн.

Всім прибулим проведено медичний огляд, скринінг температури, проведені необхідні процедури. Кожна людина проінструктована, відправлена на двотижневу самоізоляцію, і передана під контроль органів місцевого самоврядування за місцем проживання.

На Дніпропетровщину прибули 500 осіб, які приїхали з-за кордону

На Дніпропетровщину прибули 500 осіб, які приїхали з-за кордону

Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

На Дніпропетровщину прибули 500 осіб, які приїхали з-за кордону

На Дніпропетровщину прибули 500 осіб, які приїхали з-за кордону

Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпро евакуюють десятки українців з підозрою на коронавірус.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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