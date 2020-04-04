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4 квітня • оновлено в 12:17
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Ігор Кравченко

На Днепопетровщіне розгорнули обсерваційне наметове містечко. Відео

1.2т
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У п'ятницю, 3 квітня, в Дніпропетровській області встановили наметове містечко на виїзді з регіону поблизу села Могильов.

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Роботи організовані як пілотний проект ізольованого містечка для обсервації людей. У таборі можуть розміститися близько 130 осіб. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскрольте до конаца сторінки).

Протягом двох днів рятувальники облаштували табір з 65 наметів, пристосованих для проживання людей, а також господарську частину, зону санітарної обробки і намети з душовими і роздягальнями для особистої гігієни. Також на території містечка розташовані два намети для перебування медичного персоналу.

На виїзді з Дніпропетровської області розгорнули наметове містечко

На виїзді з Дніпропетровської області розгорнули наметове містечко

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

На виїзді з Дніпропетровської області розгорнули наметове містечко

На виїзді з Дніпропетровської області розгорнули наметове містечко

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

На виїзді з Дніпропетровської області розгорнули наметове містечко

На виїзді з Дніпропетровської області розгорнули наметове містечко

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Служба порятунку також розмістила на території табору спеціальні рамки для проведення дезінфекції та автомобіль для термічної обробки речей і постільної білизни.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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