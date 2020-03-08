У Дніпрі з нагоди 8 Березня жінкам на вулицях дарували квіти. Акцію започаткували позаторік з ініціативи міського голови Бориса Філатова. Намети з квітами та листівками встановили у різних районах. Загалом для дніпрянок підготували 8 тисяч букетів тюльпанів.

"Гарна традиція скалалася у місті – 8 березня вітати жінок просто на вулицях. Ми даруємо їм гарні букети від мера, а вони нам – чарівні посмішки. Вітаючи дівчат, жінок, бажаємо їм розквітати, як квітка навесні, і залишатися завжди усміхненими!", – розповів один із координаторів акції Данило Кутаєв.

Дніпрянка Людмила Глібова гуляла у сквері Героїв, коли їй подарували квіти: "Дуже добре, що наших жінок вітають так уже не перший рік. Особливо приємно, коли не очікуєш цього. Чемні хлопці подарували гарні тюльпани. Це прекрасно. А загалом багато гарних справ від нашого мера, зокрема і Університет третього віку, табір "Гордість Дніпра", які я залюбки відвідую".

Христина Литвиненко цього святкового дня теж гуляла зі своєю родиною у сквері: "У захваті від такого милого сюрпризу. Щиро вдячна за весняне привітання. Квіти чудові".

На одній із локацій біля намету вишукувалась черга. Усі жінки, хто отримав квіткові привітання від мера, переконані: такий сюрприз безсумнівно ще більше підіймає настрій весняного, святкового, сонячного дня.

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

На вулицях Дніпра дарували квіти

"Подарували гарні квіти – тепло на душі та серці стало. Така увага – доречна і приємна", – каже Любов Сезьоміна.

А от пані Людмилу квіткове привітання розчулило до сліз.

"Це щирість, турбота – словом, приємно отримати квіти від міського голови, а ще й вітальну листівку з теплими словами цього дня, просто гуляючи вулицею", – зазначила жінка.

Як OBOZREVATEL, у суботу, 7 березня, в Дніпрі в історичному музеї імені Дмитра Яворницького відкрилася виставка "Квантовий стрибок", присвячена українському поетові Тарасу Шевченку.

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