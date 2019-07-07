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Можна спати спокійно: в Дніпрі "накрили" докучливий нічний клуб

1.6тЧитати матеріал російською

У нічному клубі Дніпра конфіскували обладнання за шум ночами.

"Крыша" - популярний нічний клуб в місті, на який городяни часто скаржилися через шум ночами, повідомив мер Борис Філатов на сторінці в Facebook.

"Пам'ятаєте, я нещодавно просив скаржитися тут на виродків, які не дають людям ночами спати? Звичайно, хотілося б все швидко, відразу і краще вже вчора, але є юридична процедура фіксації порушення режиму тиші. Ми зобов'язані оформити як мінімум два адмінпротоколи про порушення , а це досить марудна робота. Коротше, тільки що конфіскували в барі "Крыша" музончик. Саме на цю шушарню найбільше скаржилися люди. Не допоможе "Крыше" ніяка "крыша", якщо вже я в них вчепився ", – написав Філатов.

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Міський голова зазначив, що не дасть життя підприємцям:

"Шановні підприємці (і нешановні теж), не будіть лихо поки воно тихе. Дайте людям спати. Інакше я не дам вам життя", – додав мер.

Нічний клуб "Крыша"

Нічний клуб "Крыша"

Facebook Бориса Філатова

Нічний клуб "Крыша"

Нічний клуб "Крыша"

Facebook Бориса Філатова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Філатов пообіцяв вирішити проблему ексцентричної користувачок Instagram.

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Особа
Борис Філатов
Місце
УкраїнаДніпро
Тег
Дніпро
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