Можна спати спокійно: в Дніпрі "накрили" докучливий нічний клуб

У нічному клубі Дніпра конфіскували обладнання за шум ночами.

"Крыша" - популярний нічний клуб в місті, на який городяни часто скаржилися через шум ночами, повідомив мер Борис Філатов на сторінці в Facebook.

"Пам'ятаєте, я нещодавно просив скаржитися тут на виродків, які не дають людям ночами спати? Звичайно, хотілося б все швидко, відразу і краще вже вчора, але є юридична процедура фіксації порушення режиму тиші. Ми зобов'язані оформити як мінімум два адмінпротоколи про порушення , а це досить марудна робота. Коротше, тільки що конфіскували в барі "Крыша" музончик. Саме на цю шушарню найбільше скаржилися люди. Не допоможе "Крыше" ніяка "крыша", якщо вже я в них вчепився ", – написав Філатов.

Міський голова зазначив, що не дасть життя підприємцям:

"Шановні підприємці (і нешановні теж), не будіть лихо поки воно тихе. Дайте людям спати. Інакше я не дам вам життя", – додав мер.

Нічний клуб "Крыша" Facebook Бориса Філатова

Нічний клуб "Крыша" Facebook Бориса Філатова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Борис Філатов пообіцяв вирішити проблему ексцентричної користувачок Instagram.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!