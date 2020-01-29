Може стати інвалідом: на Дніпропетровщині горе-матір вгробила здоров'я 2-річного сина

У Павлограді Дніпропетровської області через неблагополучну матір постраждав 2-річний хлопчик.

Так, на 30-річну жінку до суду направили обвинувальний акт у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 166 КК України (злісне невиконання встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки), повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині горе-матір вгробила здоров'я сина kladvsebe.ru

Як стало відомо, 2-річний син жінки з народження має захворювання центральної нервової системи, одна з причин виникнення якого - вживання матір'ю наркотиків під час вагітності. Тому жінка відмовилася надавати дитині необхідну медичну допомогу за рекомендаціями лікарів.

В результаті цього, стан малюка погіршився. Лікарі поставили йому діагноз - органічне ураження центральної нервової системи з грубою затримкою психомоторного і мовного розвитку, що може привести до інвалідності.

Крім цього, жінка неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків по забезпеченню хлопчикові необхідних умов життя. Також громадянка веде аморальний спосіб життя, зловживає алкогольними напоями та вживає наркотичні засоби.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі 2-річний хлопчик помер через грип. Дитина захворіла 20 січня і йому поставили діагноз "ураження вірусом грипу А". Хвороба швидко прогресувала і перейшла у важку форму.

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