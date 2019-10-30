Мороз і вітер: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 31 жовтня

У четвер, 31 жовтня, синоптики прогнозують вітряну погоду на території Дніпропетровської області.
Як повідомили на сайті Українського гідрометцентру, опади в цей день не очікуються.
Температура вночі буде близько -1...- 3 градусів, а вдень – підніметься до +4... +6.
Прогноз погоди в Дніпрі на 31 жовтня
24 Канал
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі протягом тижня, з 30 жовтня і до 1 листопада, буде холодна і похмура погода. Ночами температура може досягти позначки нижче нуля.
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