Мороз і вітер: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі на 31 жовтня

У четвер, 31 жовтня, синоптики прогнозують вітряну погоду на території Дніпропетровської області.

Як повідомили на сайті Українського гідрометцентру, опади в цей день не очікуються.

Температура вночі буде близько -1...- 3 градусів, а вдень – підніметься до +4... +6.

Прогноз погоди в Дніпрі на 31 жовтня 24 Канал

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі протягом тижня, з 30 жовтня і до 1 листопада, буде холодна і похмура погода. Ночами температура може досягти позначки нижче нуля.

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