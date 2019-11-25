Мороз і сонце: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на 25 листопада

У Дніпрі в понеділок, 25 листопада, очікується сонячна і морозна погода.

У місті і на території області істотних опадів не прогнозується, повідомили в Українському гідрометцентрі.

Погода в Дніпрі ProGorodNN

У понеділок, 25 листопада, синоптики прогнозують південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-5 градусів морозу, а вдень – 0...+2 градусів тепла.

Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі та США.

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