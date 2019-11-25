Головна Новини
25 листопада • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Софія Ковнір

Мороз і сонце: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на 25 листопада

362
Читати матеріал російською

У Дніпрі в понеділок, 25 листопада, очікується сонячна і морозна погода.

У місті і на території області істотних опадів не прогнозується, повідомили в Українському гідрометцентрі.

Новини
Подих зими: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Погода в Дніпрі

Погода в Дніпрі

ProGorodNN

Новини
До +10: синоптик назвала дату потепління в Україні

У понеділок, 25 листопада, синоптики прогнозують південно-східний вітер, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...-5 градусів морозу, а вдень – 0...+2 градусів тепла.

Карта

Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики повідомили, що зима в 2020 році буде м'якою, теплою і малосніжною в Європі та США.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги