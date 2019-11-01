Мороз і сонце: з'явився прогноз погоди на вихідні в Дніпрі

У вихідні, 2-3 листопада, в Дніпрі очікується сонячна і морозна погода.

Як повідомили на сайті Українського гідрометцентру, опади в ці дні не прогнозуються.

Так, 2 листопада в Дніпрі очікується близько +6... +8 градусів вдень і до -2... -4 в нічний час.

У неділю, 3 листопада, денна температура підніметься від +7 до +9, а вночі становитиме -1... +1.

Прогноз погоди на вихідні в Дніпрі Pixabay

Раніше OBOZREVATEL писав, що листопад в Україні НЕ буде дуже холодним, про що повідомляли народні синоптики, а середня температура повітря складе від 0 до 8 градусів тепла.

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