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2 січня • оновлено в 08:54
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Карина Бондаренко

Мороз і сонце: синоптики дали прогноз погоди на 2 січня в Дніпрі

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У четвер, 2 січня, в Дніпрі буде стояти сонячна і морозна погода.

Однак синоптики відзначають, що до вечора небо затягнеться хмарами. Про це повідомляє Синоптик.

Температура повітря коливатиметься від 0 до -4 градусів за Цельсієм. Через вологість і вітер температура буде відчуватися значно нижче реальних показників: від -4 до -7 градусів.

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Четвер у Дніпрі пройде без снігу і дощу.

Мороз і сонце: синоптики дали прогноз погоди на 2 січня в Дніпрі

Як писав OBOZREVATEL раніше, погода в Україні на Святвечір і Різдво порадує свіжим морозним повітрям і мінімальною кількістю опадів.

Як зазначила синоптик Наталія Діденко, до кінця поточного тижня країну наздоженуть дощі і мокрий сніг, максимальна кількість яких очікується вже 4 і 5 січня. А ось 6 січня, у Святвечір і Різдво, опади припиняться.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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