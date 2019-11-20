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20 листопада • оновлено в 11:47
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Софія Ковнір
Софія Ковнір

Мороз і сильний вітер: з'явився прогноз погоди в Дніпрі на 20 листопада

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У Дніпрі, 20 листопада, погода істотно не зміниться - буде сухо і морозно.

У місті і на території області очікується туман, видимість 300-500 м, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Так, середа пройде без істотних опадів. Синоптики прогнозують східний вітер, 7-12 м/с, а вдень місцями будуть пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі складе від -1 градуса морозу до +4 градусів тепла, а вдень – +1...+6 градусів тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з четверга, 21 листопада, температура піде на спад і прийде серйозне похолодання.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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