Мораторій на вирубування дерев: заступник мера Дніпра розкрив важливі подробиці

У Дніпрі на минулій сесії міської ради депутати прийняли рішення створити мораторій на видалення дерев.

За 2019 рік станом на сьогоднішній день від жителів міста надійшло понад 2300 звернень щодо вирубки дерев, повідомив кореспонденту OBOZREVATEL Михайло Лисенко, заступник мера Дніпра.

Він докладно розповів про мораторій і яким чином це буде працювати:

"Всі рішення по видаленню дерев прийматимуться з Департаментом з благоустрою інфраструктури після того, як всі дерева обстежує екологічна інспекція. Потім приймається рішення про вирубку, кронування або видалення дерева", – розповів Лисенко.

Видалення дерева Кременчуг.Тудей

Чиновник зазначив, що також була прийнята 7-річна програма з видалення всіх пухових тополів в Дніпрі:

"Мораторій не поширюється на пухові тополі. На сьогоднішній день в місті налічується близько 10 тисяч таких дерев", – додав заступник мера.

Михайло Лисенко

Він підкреслив, що роботи з видалення дерев можуть проводиться тільки в разі укладення експертів, що це дерево дійсно є аварійним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Зеленського заявили, що мораторій на продаж землі скасують до кінця 2019 року.

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