24 липня відбулася 47 сесія VII скликання Дніпровської міської ради.

Депутати прийняли багато важливих рішень: мораторій на вирубку дерев, кредит на 300 млн грн, а також обговорили боротьбу з шумом ночами, повідомляє OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Депутати міськради Дніпра

Вирубка дерев заборонена!

У мерії Дніпра взяли повний мораторій на видалення та кронування здорових дерев у місті. Відповідну петицію подали дніпряни, вона набрала понад тисячу голосів.

Депутати міської ради підтримали і проголосували за мораторій.

Депутати голосують за мораторій

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що поки не приймуть новий порядок вирубки дерев, то виконком не дасть дозволу на їх видалення.

Тепер нові правила повинен розробити департамент парків та рекреації.

Максим Музика, директор департаменту парків та рекреації, підкреслив, що даний мораторій не стосується аварійних і фаутних дерев.

"Він поширюється на здорові дерева, які видаляють заради будівництва", – додав Музика.

Максим Музика

Безкоштовне річкове таксі по Дніпру

Як вже відомо, з 25 липня в Дніпрі буде працювати безкоштовне річкове таксі на час перекриття Нового моста.

Міський голова Борис Філатов відзначив, що два катери будуть ходити в сторони лівого і правого берегів шість днів в тиждень з семи до восьми вечора.

Мер додав, що просто так кататися туди-сюди на річковому транспорті не вийде:

"Ми передбачили цей варіант. Будемо намагатися якимось чином відпрацювати так, щоб одних відвезли, а інших посадили і повернулися назад", – сказав Філатов.

Мер Дніпра Борис Філатов

Кредит на 300 мільйонів

Дніпровська міська рада взяла кредит в банку в розмірі 300 мільйонів гривень у зв'язку з дефіцитом коштів у міському бюджеті. Кредит укладають на 36 місяців з "Укргазбанком".

Гроші підуть на ремонти, будівництва та реконструкції міських об'єктів.

У мерії відзначили, що також гроші витратять на реконструкцію вулиць Короленка та Барикадній, створення інклюзивного центру, капітальні ремонти та інші потреби.

Мер Дніпра Борис Філатов

Також в комунальну власність міста перейшли вісім квартир.

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що договір про будівництво укладали ще в 2014 році:

"У 2014 році ми уклали договір з "Рубікон Моноліт" про передачу у власність міста кількох квартир. Але цього не сталося. Ми довго вели переговори, сперечалися, і, нарешті, вісім квартир передадуть тим, хто найбільше потребує цього ", – підкреслив Філатов.

Сесія міськради Дніпра

Тепер депутати Дніпровської міської ради пішли у відпустку і наступна сесія відбудеться у вересні.

Сесія міськради Дніпра

Сесія міськради Дніпра

Сесія міськради Дніпра

Сесія міськради Дніпра

Як повідомляв OBOZREVATEL, комунальники Дніпра зможуть заходити в квартири без згоди власників.

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