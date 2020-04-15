Мокрий сніг та вітер: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

Карина Бондаренко Життя міста 07:04, 15.04.2020

У середу, 15 квітня, в Дніпрі буде прохолодна і похмура погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вночі очікується мокрий сніг.

Температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів вночі, вдень прогріється до +10...+12 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 15 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні в середу, 15 квітня, очікуються холодна погода, сильний вітер і нічні заморозки.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Паска чи куліч: філологиня відповіла на болюче питання українців

Украина превратилась в большую ЧС: одни жгут листву, другие воруют

"Голова у виразках!" У ПЦУ різко звернулися до Онуфрія через збір людей на Великдень

"Гробків" не буде: у Києві закриють всі кладовища на поминальні дні

На Донбасі вибухнув міномет: один боєць ЗСУ загинув, іще вісім поранені