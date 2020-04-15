Мокрий сніг та вітер: синоптики уточнили прогноз погоди в Дніпрі

У середу, 15 квітня, в Дніпрі буде прохолодна і похмура погода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, вночі очікується мокрий сніг.

Температура повітря коливатиметься від +2 до +4 градусів вночі, вдень прогріється до +10...+12 градусів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Погода в Україні 15 квітня

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні в середу, 15 квітня, очікуються холодна погода, сильний вітер і нічні заморозки.

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