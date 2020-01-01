Мокрий сніг та легкий мінус: з'явився прогноз погоди на 1 січня в Дніпрі

У середу, 1 січня, в Дніпрі протягом усього дня буде стояти хмарна погода.

Нічний дощ зі снігом вранці ослабне і незабаром закінчиться. Про це повідомляє Синоптик.

З'явився прогноз погоди на 1 січня в Дніпрі ria.ru

Стовпчик термометра протягом дня коливатиметься від -5 до 0 градусів за Цельсієм. Через сирість температура повітря буде відчуватися трохи нижче, ніж реальні показники. Вологість повітря складе 80-99%.

Вночі в Дніпрі очікується нетривалий дощ зі снігом. З самого ранку і до вечора небо в Дніпрі буде приховано за хмарами. Світанок настане в 7:29, захід очікується о 15:57.

Прогноз погоди 1 січня Дніпрі синоптик

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