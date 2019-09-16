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16 вересня • оновлено в 17:25
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Модель роздяглася на Новому мосту в Дніпрі: з'явилася інтригуюча заява дівчини

1.7т Читати матеріал російською

Роздягнувшись на Новому мосту в Дніпрі модель Ася Мікович не збирається зупинятися і розповіла про свої плани.

Дівчина заявила, що подивиться на ситуації, які будуть виникати в Україні, повідомляють "Вести".

Ася Мікович

Ася Мікович

Instagram Асі Мікович

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Модель роздяглася на Новому мосту в Дніпрі: історія зухвалого парі

"Все буде як раніше. Подивимося, як ця історія буде розвиватися, які ще ситуації в Україні будуть виникати. Адже проблема не тільки в Дніпрі, і не тільки з цим конкретним мостом. Взагалі мости і дороги в Україні в жахливому стані. Ремонтувати їх - цей довго і дорого", – розповіла модель.

Також вона зазначила два фактора, які привертають увагу суспільства:

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Модель роздяглася на Новому мосту в Дніпрі: пікантне фото

"Сексуальність і оголеність - це фактори, які завжди приваблювали і будуть привертати увагу громадськості. Якщо це працює, чому ні?", – додала Міковіч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, модель з Дніпра, яка роздяглася на Новому мосту, інтригує своїми фото в соцмережі.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Новий міст у Дніпрі модель
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