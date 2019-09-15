Модель роздяглася на Новому мосту в Дніпрі: пікантне фото

У Дніпрі дівчина, яка обіцяла роздягнутися на Новому мосту, стримала свою обіцянку.

Але виконала його не в повному обсязі. Ася Міковіч опублікувала дуже пікантне фото на сторінці в Instagram і зробила гучну заяву (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Приймаю естафету - парі триває. Як виявилося, не всі знають про кота Шредінгера (рекомендую загугли) так, що від коментарів утримаюся, щоб хтось в черговий раз не побачив каверзи в моїх словах", – написала модель.

Ася Мікович Гордон

Вона зазначила, що чекає результатів спору:

"А тепер до важливого: шоу завтра не буде, чекаємо результатів спору і насолоджуємося фото", – додала Мікович.

Модель роздяглася на Новому мосту Instagram Асі Мікович

Як повідомляв OBOZREVATEL, що 12 липня Борис Філатов побився об заклад з президентом Володимиром Зеленським. Якщо в Дніпрі не відремонтують Новий міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

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