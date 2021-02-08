Міжнародні експерти визнали Дніпро вартим уваги світу. Фото

Проєкт освітлення бульвару мистецтв на вулиці Короленка став переможцем у щорічному конкурсі світлового дизайну LIT Awards – глобальній премії інноваційних проєктів у галузі світлового дизайну.

Це – перше місце серед міського освітлення у світі і нині єдина така перемога для України. Дніпро здобув її серед конкурсантів із понад сорока країн-учасниць, повідомляє пресслужба мера міста Бориса Філатова.

Дніпро отримав нагороду за проєкт освітлення бульвару мистецтв .

"Ми пишаємося тим, що наша команда дизайнерів, проєктувальників, архітекторів здобула перше місце. Дякую всім, хто задумував і реалізовував цей проєкт", – прокоментував отримання престижного міжнародного кубка мер Дніпра.

За словами Філатова, це лідерство, а також любов містян до вулиці Короленка є найкращим доказом правильності ухвалення управлінських рішень, котрими свого часу передбачили створення тут пішохідного бульвару.

Мер Дніпра Борис Філатов.

Нині першість унікальній дніпровській вулиці присудили у категорії "Landscape Lighting" (пейзажне освітлення) — на рівні із, зокрема, Музеєм у Чанде, мостом Хебей Янча у Пекіні (Китай) та площею Wessels в Осло (Норвегія).

Освітлення вулиці Короленка дійсно унікальне – воно змінюється залежно від пори року або святкових днів. Функціональне та естетичне – "живе" освітлення та інтерактивні інсталяції – саме це вразило незалежних експертів премії "LIT Awards", переконаний представник підрядної організації ПП "Експолайт" Микола Каблука.

Нагорода LIT Awards.

"У світовому масштабі цінують унікальні речі. Це – світловий дизайн із глибоким розумінням архітектури. Тут дуже важлива синергія з авторами цього проєкту, адже архітектура надзвичайно цікава", – сказав він.

Дніпряни поділяють думку організаторів премії та пишаються здобутком рідного міста. "У нас казкова вулиця. Справді. Тут ніби інший світ, що зачаровує. Ми пишаємося нашою вулицею Короленка. Ми пишаємося нашим Дніпром. Нехай у світі знають!" – переконане подружжя Тамара та Олексій.