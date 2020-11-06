Між Харківською та Дніпропетровською областями зняли кордон нової і "вбитої" дороги. Відео

Мешканці Харківської області показали разючу різницю між дорогами в їх області та сусідній Дніпропетровській.

Відповідне відео оприлюднили на Telegram-каналі "Харків Life I Події та новини". "Живемо як у казці? Дороги в Харківській області та сусідній, відчуй різницю", – підписали короткий ролик (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, що дорога при виїзді з Харківщини ідеально рівна та з розміткою. Однак одразу ж за знаком "Дніпропетровська область" на полотні видно вибоїни, ями і відсутність хоча б мінімального ремонту.

Відео поділилися і в інших соцмережах, а користувачі влаштували під ним бурхливе обговорення з приводу побаченого.

Так, деякі люди пишуть, що аналогічна ситуація спостерігається і на кордоні Дніпропетровщини з іншими областями. У той же час дехто відзначає, що в Харківській області дороги теж далеко не скрізь в хорошому стані.

"Два різних всесвіти", "Ні хр*на подібного, це одна дорога до Лозової. Єдина зроблена, решта району, як і у нас, в руїнах", "Так виглядає і дорога із Запоріжжя, у них нормальна дорога. Щойно дісталися до Дніпропетровської області – одразу писець", "Дорога скінчилася", – діляться спостереженнями в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій розповів, що в Україні шість ділянок доріг будуть побудовані за кошти інвесторів. Серед них – дорога Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-29, M-04, M-18).