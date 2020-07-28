Між Дніпропетровською та Запорізькою областями запустили пором: графік і ціни

У вівторок, 28 липня, у Дніпропетровській області почав працювати пором.

На судні всі бажаючі зможуть дістатися із Запорізької області до Дніпропетровської і назад. Про це повідомили на Facebook-сторінці Нікопольського річкового порту.

Пором з'єднає два порти в Нікополі та Кам'янці-Дніпровській. Із Нікополя він відправлятиметься двічі на день – о 07:00 і 15:00, з Кам'янки-Дніпровської – о 10:00 і 16:30.

Вартість однієї поїздки на поромі для дорослих складатиме 84 гривні, для дітей - 42 гривні. Також судно може перевозити і вантажі: одна тонна обійдеться в 162 гривні.

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