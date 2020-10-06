Місць у лікарні немає, а заражені вільно ходять містом, – дніпрянка, яка перехворіла на COVID-19

У лікарні для коронавірусних хворих у Дніпрі майже немає місць, ліжка стоять у коридорах, а заражені вільно пересуваються містом.

Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дніпрянка Юлія Кононенко, яка перехворіла на COVID-19. Дівчина отримала позитивний ПЛР-тест 23 вересня.

За словами Кононенко, під час лікування її не під'єднали до додатку "Дія", яке контролює проходження самоізоляції.

"Хочу сказати одне, доки я була на самоізоляції – це було суто на моїй відповідальності. Мене непід'єднали до "Дії", мене не перевіряли, ви не можете бути впевненим, що поруч із вами в транспорті зараз сидить здорова людина. Носіть маски (тільки не з відкритим носом) і бережіть своє здоров'я", – розповіла дівчина.

Дніпрянка, яка перехворіла на коронавірус Юлія Кононенко в Instagram

Вона зазначила, що лікування від коронавірусної хвороби немає, хворих лікують симптоматично. Водночас, якщо стан не погіршується, у лікарню інфікованого не кладуть.

"А в лікарні, я вам скажу, зараз відбувається повний треш... У лікарні місць майже немає, ліжка поставили вже, на всякий випадок, у коридорі", – написала Кононенко.

Позитивний результат тесту на коронавірус. Юлія Кононенко в Instagram

Дівчина, яка перехворіла на COVID-19, розповіла про ситуацію з лікарнями в Дніпрі. Юлія Кононенко в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українські правоохоронці розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення хворих на COVID-19.