Місто на Дніпропетровщині засипало градом. Фото і відео явища

Аліна Рашевська Життя міста 15:37, 4.06.2020

У четвер, 4 червня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області пройшла сильна злива з градом.

Жертвою негоди стало Соцмісто. Відео наслідків природного явища поділилися місцеві жителі в Facebook-групі "#Небайдужий".

Град в Кам'янському
Facebook / "#Небайдужий"

Очевидці стверджують, що град хоч і був нетривалим, але інтенсивним. За лічені хвилини небо прояснилося, а крупинки льоду затрималися на поверхні землі ще на деякий час.

Facebook / "#Небайдужий"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Київській області в селищі Демидов випав град, який масово прийняли за сніг.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Нікотин "конкурує" з коронавірусом і блокує його: в Ізраїлі дійшли несподіваних висновків

"Так хто з нас фашист?!" Притула різко вгамував росіян і жителів "ЛДНР"

Прессекретарка Зеленського Мендель за рік заробила майже мільйон

Зеленський показав, як попив "круту" каву в Хмельницькому

Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу: Кулеба назвав умови