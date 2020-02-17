Головна Новини
17 лютого • оновлено в 13:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Місто на Дніпропетровщині може залишитися без питної води: озвучений сумний прогноз

2.2т
Читати матеріал російською

Жителів міста Кам'янське Дніпропетровської області попередили про загрозу нестачі питної води в найближчому майбутньому.

Значне погіршення якості води в річці Дніпро, яка служить кам'янчанам головним джерелом для пиття, пов'язують з кліматичними змінами і поганою екологією. У зв'язку з цим в місті вже почали пошуки альтернативних ресурсів, повідомляє Пильний погляд.

Новини
Наслідки непередбачувані: еколог назвав ризики подачі води в Крим

Так, проблема катастрофічної нестачі опадів, з якою зіткнулися українці в цьому році, особливо гостро стоїть для промислового міста Кам'янське. Ситуацію ускладнює і уповільнення течії, пов'язане зі зниженням рівня води в Дніпрі. Все це доповнюється промисловими викидами.

Місто під Дніпром може залишитися без питної води

Місто під Дніпром може залишитися без питної води

Колаж

Як відзначили в гідрометеорологічному центрі ДСНС України, аномально тепла зима досить сприятлива для розвитку хвороб і шкідників рослин. Якщо аграріям доведеться більше обробляти поля і рослини "хімією", то вся вона потім буде в річковій воді. Як результат – річка кишітиме отруйними для риб і людей мікроорганізмами і водоростями.

Кам'янське може залишитися без питної води

Кам'янське може залишитися без питної води

Пильний погляд

Цілком можливо, що за таких обставин жителям доведеться обходитися іншими джерелами водопостачання. На даний момент найоптимальнішим варіантом є видобуток підземних вод.

Кам'янське може залишитися без питної води

Кам'янське може залишитися без питної води

Пильний погляд

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Ісландії адміністрація міста Хефн вирішила опалювати житлові будинки за допомогою гарячої води з геотермальних джерел енергії. Для реалізації проекту вирішили побудувати 20-кілометрову трубу, яка буде подавати тепло з геотермальної області Хоффелла.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
6
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Все в Исландию!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Интересно, кто в итоге без воды: освобожденный от украинской оккупации Крым или несчастное Каменское? И так ли уж нужна Крыму днепровская вода, которую фaшиcты загрязняют до такой степени, что уже и ceлюков свинoмoвных с нее воротит?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини

Топпублікації

Топблоги