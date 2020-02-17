Місто на Дніпропетровщині може залишитися без питної води: озвучений сумний прогноз

Жителів міста Кам'янське Дніпропетровської області попередили про загрозу нестачі питної води в найближчому майбутньому.

Значне погіршення якості води в річці Дніпро, яка служить кам'янчанам головним джерелом для пиття, пов'язують з кліматичними змінами і поганою екологією. У зв'язку з цим в місті вже почали пошуки альтернативних ресурсів, повідомляє Пильний погляд.

Так, проблема катастрофічної нестачі опадів, з якою зіткнулися українці в цьому році, особливо гостро стоїть для промислового міста Кам'янське. Ситуацію ускладнює і уповільнення течії, пов'язане зі зниженням рівня води в Дніпрі. Все це доповнюється промисловими викидами.

Місто під Дніпром може залишитися без питної води Колаж

Як відзначили в гідрометеорологічному центрі ДСНС України, аномально тепла зима досить сприятлива для розвитку хвороб і шкідників рослин. Якщо аграріям доведеться більше обробляти поля і рослини "хімією", то вся вона потім буде в річковій воді. Як результат – річка кишітиме отруйними для риб і людей мікроорганізмами і водоростями.

Кам'янське може залишитися без питної води Пильний погляд

Цілком можливо, що за таких обставин жителям доведеться обходитися іншими джерелами водопостачання. На даний момент найоптимальнішим варіантом є видобуток підземних вод.

Кам'янське може залишитися без питної води Пильний погляд

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Ісландії адміністрація міста Хефн вирішила опалювати житлові будинки за допомогою гарячої води з геотермальних джерел енергії. Для реалізації проекту вирішили побудувати 20-кілометрову трубу, яка буде подавати тепло з геотермальної області Хоффелла.

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