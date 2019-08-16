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У Дніпрі влаштували перевірку маршруток: які результати

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Представники Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради почали інвентаризацію маршруток.

У четвер, 15 серпня, відбувся другий день перевірок, передає OBOZREVATEL.

У Дніпрі почалася інвентаризація маршруток

У Дніпрі почалася інвентаризація маршруток

Дві групи перевіряли рухомий склад на маршрутах 34, 73, 86, 101А і 141.

Представники міськради перевіряють маршрутки за цілою низкою показників, серед яких стан салону, справність дверей і аварійних виходів, наявність аптечки і вогнегасників і так далі. За підсумками перевірки виставляють бали, максимум – 5.

Необхідну кількість балів набирають далеко не всі

Необхідну кількість балів набирають далеко не всі

Уже після першого дня перевірок одну машину зняли з маршруту

Уже після першого дня перевірок одну машину зняли з маршруту

"Все, що менше 4 балів, має зійти з міських маршрутів. Ми будемо перевізникам це рекомендувати. У разі, якщо маршрут обслуговується транспортом менше 4 балів і на наші вимоги перевізник не відповідає, з ним буде розірваний договір і обслуговування маршруту буде запропоновано іншому підприємству, у якого, за нашою інвентаризацією, є в наявності рухомий склад, який може його обслуговувати", – повідомив кореспонденту OBOZREVATEL завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань Управління транспорту Департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Іван Васючков.

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Він розраховує, що інвентаризація закінчиться в кінці серпня – на початку вересня. Надалі маршрутки також перевірятимуть і будуть відслідковувати зміну ситуації як в кращу, так і в гірший бік. Після обробки результати інвентаризації планують опублікувати, щоб з ними могли ознайомитися всі бажаючі. Перевізникам буде дений час на усунення несправностей.

У багатьох маршрутках можна побачити іржу на кріпленнях сидінь

У багатьох маршрутках можна побачити іржу на кріпленнях сидінь

Антисанітарія в маршрутках жахає

Антисанітарія в маршрутках жахає

До дрібного ремонту підхід творчий

До дрібного ремонту підхід творчий

Мета перевірки – з'ясувати, яка ситуація з маршрутними таксі в місті і встановити ті транспортні засоби, які терміново потребують заміни.

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Васючков зазначив, що наразі в Дніпрі працює 18 перевізників і від 1 200 – 1 300 маршруток. За підсумками перевірки їх кількість може скоротитися до 1 100 за рахунок заміни непридатних транспортних засобів місткими автобусами за кошт перевізника.

До надзвичайних ситуацій деякі маршрутки зовсім не готові

До надзвичайних ситуацій деякі маршрутки зовсім не готові

Іржа і сліди зварювання зустрічаються в багатьох старих маршрутках

Іржа і сліди зварювання зустрічаються в багатьох старих маршрутках

Під такі сидіння ноги краще не ставити

Під такі сидіння ноги краще не ставити

За словами перевіряючих, перевізники по-різному ставляться до цієї ініціативи, оскільки деякі, ймовірно, не зможуть надати необхідний рівень послуг через нестачу обігових коштів.

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За день одна група встигає перевірити близько 30-35 машин. Інвентаризація почалася 14 серпня. За підсумками першого ж дня одну машину відразу ж зняли з маршруту, а також передали 5 листів в поліцію за фактом внесення змін до конструкції транспортного засобу. Найбільш поширеним порушенням є невідповідність кількості місць в маршрутці тому, яке зазначено в документації.

Водії переважно спокійно сприймають перевірки і намагаються виправдати плачевний стан своїх маршруток.

Оголошень вже немає, а сліди залишилися

Оголошень вже немає, а сліди залишилися

Зовні теж вистачає неполадок

Зовні теж вистачає неполадок

Знаходження в старому салоні може стати випробуванням

Знаходження в старому салоні може стати випробуванням

Раніше OBOZREVATEL писав, що заступник мера Дніпра Михайло Лисенко створив Facebook-групу "Смерть маршруткам". Він закликає городян ділиться проблемами маршруток і скаржитися на перевезення.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
транспорт маршрутка
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