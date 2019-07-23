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Міськрада Дніпра візьме в кредит 300 мільйонів гривень: на що витратять гроші

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Міська рада Дніпра планує взяти кредит в банку в розмірі 300 мільйонів гривень у зв'язку з дефіцитом коштів у міському бюджеті.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з проекту розпорядження міської ради Дніпра.

Міськрада візьме кредит у гривні на 36 місяців. Погашати його почнуть рівними частинами щомісяця починаючи з січня 2021 року.

Відсоток за користування кредитними коштами повинен скласти не більше 19,85% річних. Кредитний договір укладуть з "Укргазбанком".

Міськрада Дніпра збирається взяти кредит

Міськрада Дніпра збирається взяти кредит

Капитал

Триста мільйонів гривень підуть на ремонти, будівництва та реконструкції 13 міських об'єктів.

Найбільше кредитних грошей міськрада витратить на капітальний ремонт житлового фонду - 76 400 000 гривень.

Згідно з документацією, в 63 717 500 гривень обійдеться капітальний ремонт міських шкіл.

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На капітальний ремонт об'єктів електротранспорту та метрополітену витратять 39 і 41 мільйонів гривень.

Також з цих грошей до Вальдорфської школи в Дніпрі планують прибудувати спортивний зал, якого в навчальному закладі немає. Це обійдеться в 9 601 000 гривень.

Решту коштів витратять на реконструкцію вулиць Короленка та Барикадній, створення інклюзивного центру, капітальні ремонти та інші потреби.

На що витратять 300 мільйонів

На що витратять 300 мільйонів

Сайт міської ради Дніпра

Проект рішення розглянуть на найближчій сесії міської ради, завтра, 24 липня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в метро Дніпра проведуть грандіозний ремонт за 5 мільйонів

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Україна Дніпро
Теги
кредит Дніпро
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