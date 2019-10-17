Міськрада Дніпра хоче обмежити рух по Слобожанської проспекту

Міська рада Дніпра розгляне питання про обмеження руху вантажівок щодо Слобожанської проспекту.
Згідно з проектом рішення, який опубліковано на сайті міськради, подібне обмеження можуть ввести на ділянці від перехрестя з вул. Столєтова до перехрестя з Мануйлівська проспектом.
Міськрада хоче обмежити двоженіе вантажівок на Слобожанському проспекті
dp.vgorode.ua
Відзначається, що дані заходи спрямовані на збереження цілісності шляхопроводу на перехресті Слобожанського проспекту і вул. Каруни.
Проект рішення
Дніпровський міськрада
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі відновили будівництво другої черги об'їзної дороги з боку Запоріжжя. Наразі там укладають вирівнюючий шар і асфальтобетонне покриття в напрямку аеропорту "Дніпропетровськ".
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