Міськрада Дніпра хоче обмежити рух по Слобожанської проспекту

Міська рада Дніпра розгляне питання про обмеження руху вантажівок щодо Слобожанської проспекту.

Згідно з проектом рішення, який опубліковано на сайті міськради, подібне обмеження можуть ввести на ділянці від перехрестя з вул. Столєтова до перехрестя з Мануйлівська проспектом.

Міськрада хоче обмежити двоженіе вантажівок на Слобожанському проспекті dp.vgorode.ua

Відзначається, що дані заходи спрямовані на збереження цілісності шляхопроводу на перехресті Слобожанського проспекту і вул. Каруни.

Проект рішення Дніпровський міськрада

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі відновили будівництво другої черги об'їзної дороги з боку Запоріжжя. Наразі там укладають вирівнюючий шар і асфальтобетонне покриття в напрямку аеропорту "Дніпропетровськ".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!