Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 13:15
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Міськрада Дніпра хоче обмежити рух по Слобожанської проспекту

109 Читати матеріал російською

Міська рада Дніпра розгляне питання про обмеження руху вантажівок щодо Слобожанської проспекту.

Згідно з проектом рішення, який опубліковано на сайті міськради, подібне обмеження можуть ввести на ділянці від перехрестя з вул. Столєтова до перехрестя з Мануйлівська проспектом.

Міськрада хоче обмежити двоженіе вантажівок на Слобожанському проспекті

Міськрада хоче обмежити двоженіе вантажівок на Слобожанському проспекті

dp.vgorode.ua

Відзначається, що дані заходи спрямовані на збереження цілісності шляхопроводу на перехресті Слобожанського проспекту і вул. Каруни.

Проект рішення

Проект рішення

Дніпровський міськрада

Новини
У Дніпрі з'являться десятки нових тролейбусів: фото

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі відновили будівництво другої черги об'їзної дороги з боку Запоріжжя. Наразі там укладають вирівнюючий шар і асфальтобетонне покриття в напрямку аеропорту "Дніпропетровськ".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Тег
транспорт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel