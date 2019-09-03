Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 13:42
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

"Мільярд мух і мошок!" Дніпропетровщину накрив страшний сморід

416 Читати матеріал російською

У Марганці Дніпропетровської області місцеві жителі страждають від страшного смороду через гнилі яблука.

За словами очевидців, один із заводів міста вивозить свої відходи. Тому на території безліч мух і мошок, повідомила Тетяна Даніліна на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Новини
Дощі з грозами: в Дніпрі погіршиться погода

Страшний сморід

Страшний сморід

Культура ВРН

"І знову наш "чудо завод" по виготовленню концентрату з яблук паскудить. Знову почали вивозити свої відходи, сморід стоїть жахливий, мух і мошок мільярди! Доки за ось це не буде покарань? З такими свинями ми ніколи не станемо Європою!", – пише очевидиця.

У соцмережі городяни обурені, так як через гнилі яблука неможливо дихати:

"Жах", "Жахливо, тиснуть з усіх боків", "Написати в природоохоронну прокуратуру... А взагалі, де наш місцевий еколог?", "Кошмар", – пишуть користувачі.

Новини
У Дніпрі Новий міст взяли штурмом: що сталося
Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Гнилі яблука

Гнилі яблука

Facebook Тетяни Даніліной

Гнилі яблука

Гнилі яблука

Facebook Тетяни Даніліной

Гнилі яблука

Гнилі яблука

Facebook Тетяни Даніліной

Гнилі яблука

Гнилі яблука

Facebook Тетяни Даніліной

Гнилі яблука

Гнилі яблука

Facebook Тетяни Даніліной

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Орлівщина 24-річний чоловік задушив дружину, яка перебувала на дев'ятому місяці вагітності.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...