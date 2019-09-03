"Мільярд мух і мошок!" Дніпропетровщину накрив страшний сморід

У Марганці Дніпропетровської області місцеві жителі страждають від страшного смороду через гнилі яблука.

За словами очевидців, один із заводів міста вивозить свої відходи. Тому на території безліч мух і мошок, повідомила Тетяна Даніліна на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Страшний сморід Культура ВРН

"І знову наш "чудо завод" по виготовленню концентрату з яблук паскудить. Знову почали вивозити свої відходи, сморід стоїть жахливий, мух і мошок мільярди! Доки за ось це не буде покарань? З такими свинями ми ніколи не станемо Європою!", – пише очевидиця.

У соцмережі городяни обурені, так як через гнилі яблука неможливо дихати:

"Жах", "Жахливо, тиснуть з усіх боків", "Написати в природоохоронну прокуратуру... А взагалі, де наш місцевий еколог?", "Кошмар", – пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Гнилі яблука Facebook Тетяни Даніліной

Гнилі яблука Facebook Тетяни Даніліной

Гнилі яблука Facebook Тетяни Даніліной

Гнилі яблука Facebook Тетяни Даніліной

Гнилі яблука Facebook Тетяни Даніліной

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