Мільйони гусениць "захопили" центральний парк в Дніпрі. Відео

У Дніпрі парк Богдана Хмельницького заполонила аномальна кількість гусениць.

Найбільш від пильщика постраждали ясени, акації та дуби. Личинок настільки багато, що при сильних поривах вітру вони "дощем" опадають з дерев, повідомляє " 9 канал " (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Центральний парк Дніпра атакували гусениці Колаж

На повне знищення листя з 15-метрового дерева у гусениць йде всього кілька годин. За пару місяців шкідники залишили без листяного покриву десятки дерев.

Як розповів директор ботанічного саду ДНУ Анатолій Кабар, поява личинок в такій кількості – результат теплої та безсніжної зими. Боротьба з ними можлива лише за допомогою інсектицидів. Є ймовірність, що парк закриють на карантин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпропетровщину атакували кліщі. З початку року від їх укусів постраждали понад 1000 осіб.

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