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"Міг обвалитися": у Дніпрі повністю перекриють Центральний міст

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Центральний міст у Дніпрі повністю перекриють на два місяці.

Рух обмежать у ніч із 17 на 18 липня. Відновити рух по мосту планують 14 вересня 2019 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

"Так, міст закривається повністю до 14 вересня о 00:00 годин з 17 на 18 липня. Ви ж усі, включаючи Володимира Олександровича, хотіли швидше, правда? Доведеться тепер потерпіти. Ніхто не обіцяв, що буде легко", – написав він.

У Дніпрі повністю перекриють Центральний (Новий) міст

У Дніпрі повністю перекриють Центральний (Новий) міст

Філатов зазначив, що Центральний міст у Дніпрі – найдовший в Україні за протяжністю над водою.

За його словами, ремонтом мосту ніхто не займався 50 років і він міг обвалитися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня Борис Філатов побився об заклад із президентом Володимиром Зеленським. Якщо у Дніпрі не відремонтують Центральний міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

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Центральний міст у Дніпрі

Центральний міст у Дніпрі

Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.

Учора, 15 липня, у Дніпрі запропонували ввести цілодобове спостереження за ремонтом Центрального мосту.

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Особи
Борис Філатов Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ремонт і будівництво доріг Новий міст у Дніпрі
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
медовара уже позвали, он все починит, век простоит! или боитесь данного эксперта?!
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Ткаченко Максим
Ткаченко Максим
Браво! Уровень нового преЗедента - ремонт моста на спор!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Шеневмерлики так усердно молятся своему раскольничьему богу о крахе Моста, что у них по всей Украине начали сыпаться мосты. Ждём комментарии от главного мостостроителя, Медовара)))))))))))))))
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