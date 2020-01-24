"Ми працюємо до п'яти!" Під Дніпром наркомани напали на жінку в туалеті

У Павлограді Дніпропетровської області на робітницю громадського туалету напали наркомани.

Так, невідомі кололися прямо в кабінці громадського туалету, повідомила дочка потерпілої Людмила Калініна в Facebook.

Під Дніпром наркомани напали на жінку в туалеті

"Дуже зла! Моїй мамі майже 70 років! Але реалії життя такі, що вона змушена працювати. І мені не соромно зізнатися, що вона працює в громадському туалеті міста прибиральницею! Вчора на мою матір напали на робочому місці наркомани, які кололися прямо в кабінці!", – написала Людмила в Facebook.

За словами Людмили, її маму хапали за горло і тягнули всередину. Жінку врятували сторож і дівчата, що працюють поруч. У момент, коли перехожі дзвонили в поліцію, наркомани втекли.

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За допомогою звернулися до "Муніципальної варти", але там відповіли, що вони працюють тільки до 17:00:

"Скажіть мені, будь ласка, центр міста! Де можна отримати захист?! Навіщо в такому випадку робота громадського туалету до такого часу, в зимовий період, якщо працівники піддаються нападу! Добре говорити і писати в Facebook, як все робиться здорово! Та тільки наркомани , алкоголіки і неадекватні поруч!", – зазначила дівчина.

Директор КП "Муніципальна варта" Павлоградської міської ради повідомив, що інспекторів мало і тому підприємство не може фізично працювати цілодобово і охоплювати все місто:

"Так, на жаль, в цей час ми вже не працюємо. У нас всього дев'ять інспекторів, ми не можемо фізично працювати цілодобово і охоплювати все місто. Вечірні патрулі у нас відбуваються тільки 1-2 рази в тиждень, в основному п'ятницю-суботу. Також вважаю, що охорона парків повинна бути цілодобовою", – підкреслив Сергій Тіщенко.

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Користувачі мережі в люті від того, що сталося і висловили свою думку:

"Відстрілювати відморозків!", "Мерзота і таких все більше!", "Навіщо нам така муніципальна варта за наші податки, якщо вона працює до 17:00?!", "Навіщо така варта? Вони повинні працювати вночі, а не вдень. Вдень ми і самі можемо себе захистити", – пишуть користувачі.

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