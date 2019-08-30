Металобрухт за півмільйона: під Дніпром позбулися пам'ятника Леніну

У Жовтих Водах Дніпропетровської області продали пам'ятник радянському лідеру Володимиру Леніну як металобрухт.

Його продавали на електронному аукціоні. Учасниками були чотири покупця, але їх дані не розголошуються, повідомляє ТСН.

Початкова вартість скульптури становила понад 385 тисяч гривень, але продали її за 500 тисяч гривень.

Пам'ятник Леніну Sputnik Казахстан

За словами комунального підприємства, де знаходиться пам'ятник Леніну, відзначили, що скульптуру примусово виставили на продаж за борги фірми в сплаті податків.

У той же час в мерії Жовтих Вод хочуть оскаржити рішення про виставлення пам'ятника на торги в суді. Там заявляють, що скульптура "не належить комунальному підприємству і має культурно-історичну цінність".

Пам'ятник Леніну ТСН

Пам'ятник Леніну ТСН

Пам'ятник Леніну ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита чемпіонка "ДНР" сховала на дачі Леніна.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram