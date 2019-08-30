Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

Металобрухт за півмільйона: під Дніпром позбулися пам'ятника Леніну

397 Читати матеріал російською

У Жовтих Водах Дніпропетровської області продали пам'ятник радянському лідеру Володимиру Леніну як металобрухт.

Його продавали на електронному аукціоні. Учасниками були чотири покупця, але їх дані не розголошуються, повідомляє ТСН.

Початкова вартість скульптури становила понад 385 тисяч гривень, але продали її за 500 тисяч гривень.

Пам'ятник Леніну

Пам'ятник Леніну

Sputnik Казахстан

Новини
У Києві знайшли заміну знесеному пам'ятнику Леніну: з'явилися фото

За словами комунального підприємства, де знаходиться пам'ятник Леніну, відзначили, що скульптуру примусово виставили на продаж за борги фірми в сплаті податків.

У той же час в мерії Жовтих Вод хочуть оскаржити рішення про виставлення пам'ятника на торги в суді. Там заявляють, що скульптура "не належить комунальному підприємству і має культурно-історичну цінність".

Пам'ятник Леніну

Пам'ятник Леніну

ТСН

Новини
"Як Чикатило й Онопрієнко": останній пам'ятник Леніну в Києві викликав суперечку в мережі
Пам'ятник Леніну

Пам'ятник Леніну

ТСН

Пам'ятник Леніну

Пам'ятник Леніну

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита чемпіонка "ДНР" сховала на дачі Леніна.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Володимир Ленін
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...