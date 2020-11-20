Мер Дніпра записав відеозвернення і поділився з містянами своєю мрією

Напередодні другого туру виборів міського голови Дніпра чинний мер Борис Філатов опублікував у соціальних мережах свою відеосповідь.

Ролик, доступний для перегляду на сайтах Youtube і Facebook, отримав великий резонанс серед користувачів.

"Разом ми пройшли дуже багато. Нікому не вдалося це місто розтягнути, розвалити, роздерти на шматки. Ми не дозволили цього зробити", – розповідає Борис Філатов.

За його словами, за п'ять років під його керуванням Дніпро зазнав змін на краще.

"Дніпро вперше за багато років став цілісним, у нього вдихнули життя. З'явився обсяг для думок, для творчості, для дій. Місто щодня змінюється, перетворюється, місто росте", – наголосив мер Дніпра.

Він акцентував увагу на тому, що розвиток мегаполісу є не тільки його особистою мрією, але і відповіддю на сподівання всіх містян.

"Ми стоїмо на сторожі нашої великої мрії, адже мрії потрібно захищати", – сказав міський голова.

Нагадаємо, що в жовтні поточного року Дніпро був названий найкращим містом за впровадженням електронних сервісів програми "Безпечне місто" (премія Kyiv smart city 2020). До цього Європейська асоціація місцевої демократії ALDA визнала Дніпро найуспішнішим містом із розвитку місцевого самоврядування в нашій країні. У серпні український мегаполіс увійшов до ТОП-250 міст за індексом якості життя міжнародного ранжиру Numbeo.