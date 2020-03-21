Медики провели складну операцію військовому, якого на вертольоті доставили в Дніпро

Увечері 20 березня в Дніпро санавіація доставила двох бійців із зони ООС. Одного з них прооперували в лікарні імені Мечникова.
Військовослужбовець потрапив під обстріл з РПГ 20 березня близько 16:00, повідомляє "Інформатор".
Як розповів нейрохірург лікарні Мечникова Олександра Марченко, боєць отримав черепно-мозкове поранення з вхідним отвором.
"У нього осколкове сліпе діаметральне бігемісферное черепно-мозкове поранення з вхідним отвором в правій лобній ділянці. Геморагічні удари обох лобових часток. Чужорідне тіло (металевої щільності) в лівій лобовій частині. Субдуральна гематома в лівій лобовій області. Кісткові осколки в правій лобовій частині. Пневмоцефалія (скупчення повітря всередині черепа). Переломи кісток лобової пазухи, орбіти, виличної кістки", - повідомив лікар.
Медики провели складну операцію військовому
АиФ
На даний момент стан військовослужбовця важкий стабільний з позитивною динамікою. Також відомо, що він вже прийшов до тями.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в аеропорт Дніпра військовим вертольотом евакуювали двох поранених бійців ВСУ. Один із захисників отримав важке осколкове поранення лицьового черепа, інший – госпіталізований з побутовою травмою у військовий госпіталь.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!