Медики провели складну операцію військовому, якого на вертольоті доставили в Дніпро

Увечері 20 березня в Дніпро санавіація доставила двох бійців із зони ООС. Одного з них прооперували в лікарні імені Мечникова.

Військовослужбовець потрапив під обстріл з РПГ 20 березня близько 16:00, повідомляє "Інформатор".

Як розповів нейрохірург лікарні Мечникова Олександра Марченко, боєць отримав черепно-мозкове поранення з вхідним отвором.

"У нього осколкове сліпе діаметральне бігемісферное черепно-мозкове поранення з вхідним отвором в правій лобній ділянці. Геморагічні удари обох лобових часток. Чужорідне тіло (металевої щільності) в лівій лобовій частині. Субдуральна гематома в лівій лобовій області. Кісткові осколки в правій лобовій частині. Пневмоцефалія (скупчення повітря всередині черепа). Переломи кісток лобової пазухи, орбіти, виличної кістки", - повідомив лікар.

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На даний момент стан військовослужбовця важкий стабільний з позитивною динамікою. Також відомо, що він вже прийшов до тями.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в аеропорт Дніпра військовим вертольотом евакуювали двох поранених бійців ВСУ. Один із захисників отримав важке осколкове поранення лицьового черепа, інший – госпіталізований з побутовою травмою у військовий госпіталь.

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