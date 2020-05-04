Медик із Дніпра шокував українців зарплатою: 250 грн за чергування

Фельдшер із Дніпра Дмитро Винниченко показав нарахування зарплати, за яким видно, що одне добове чергування медика оцінюють у 250 гривень.

Відповідний скріншот чоловік оприлюднив на особистій сторінці у Facebook, поскаржившись на критичний стан матеріального забезпечення медпрацівників в Україні.

"Напишу про наболіле! Працюю я фельдшером на одній із підстанцій швидкої допомоги в місті Дніпро (це моя основна робота). Також у мене є додаткова робота в обласній дитячій клінічній лікарні, у відділенні онкогематології, де я працюю на 0,5 ставки. І ось таку з/п мені нарахували за чотири добових чергування!" – обурився фельдшер.

Зарплати медиків в Україні Etcetera.media

"Виходить, що чергування в середньому у мене виходить 250 гривень. Це смішно! Багато хто скаже: "Не подобається?! Звільняйся!!!". Але я один із тих ентузіастів, яким подобається їхня робота, адже іншого я нічого не вмію! Ось вам і реформа. Зарплата стала меншою, ніж у попередні місяці", – пише Винниченко.

Його розповідь шокувала багатьох українців, і вони також висловили свою незгоду з тим, як низько цінується праця медиків у нашій країні.

"Ось це триндець", "Я, сторож у гаражному кооперативі, за зміну заробляю більше!!! Люди, куди рухається людство? Чому людина, яка рятує людські життя, отримує такі жалюгідні копійки?" "Це за 96 годин роботи... Тобто 12 гривень на годину", "Зате міністри собі гребуть", "Жах, який жах!" – обурюються люди в коментарях під дописом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 травня президент України Володимир Зеленський виступив із новим відеозверненням до народу. Він дав зрозуміти, що хід другого етапу медреформи буде переглянутий, оскільки під загрозою скорочення опинилися 50 тисяч медиків.