Масштабне відключення світла в Дніпрі: список адрес

У Дніпрі 9 серпня відключать світло в чотирьох районах.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Регион

Електрики не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Динамо, 68 - 110, 77 - 123;

вул. Генерала Пушкіна, 87, 125;

вул. Великолукська, 3 - 65/1, 4 - 76;

вул. Ярославського, 76 - 130, 79 - 129.

Індустріальний район:

вул. Нестора Махна, 48, 50, 50а, 54а.

Самарський район:

вул. Білокам'яна, 1 - 23, 2 - 16;

вул. Дубінінська, 1 - 31, 2;

вул. Дрогобицька, 1 - 109, 2 - 116;

вул. Рудніченко, 1 - 19, 6 - 94/1.

Новокодацький район:

вул. Марата, 4 - 6,

вул. Качалова, 5, 6;

вул. Тиверська, 1, 3, 4;

просп. Сергія Нігояна, 55, 57, 61а, 63, 67, 68;

вул. Бельгійська, 5а;

вул. Юнацька, 1, 4;

вул. Мічуріна, 9;

вул. Вільямса, 95 0 145;

вул. Василя Стуса, 1 - 61, 2 - 60;

вул. Забайкальська, 1 - 93, 2 - 84;

вул. Толбухіна;

вул. Селянська, 2г.

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