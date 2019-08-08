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Масштабне відключення світла в Дніпрі: список адрес

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У Дніпрі 9 серпня відключать світло в чотирьох районах.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

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Тарифи зростуть: українці платитимуть за електроенергію по-новому

Електрики не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Динамо, 68 - 110, 77 - 123;

  • вул. Генерала Пушкіна, 87, 125;

  • вул. Великолукська, 3 - 65/1, 4 - 76;

  • вул. Ярославського, 76 - 130, 79 - 129.

Індустріальний район:

  • вул. Нестора Махна, 48, 50, 50а, 54а.

Самарський район:

  • вул. Білокам'яна, 1 - 23, 2 - 16;

  • вул. Дубінінська, 1 - 31, 2;

  • вул. Дрогобицька, 1 - 109, 2 - 116;

  • вул. Рудніченко, 1 - 19, 6 - 94/1.

Новокодацький район:

  • вул. Марата, 4 - 6,

  • вул. Качалова, 5, 6;

  • вул. Тиверська, 1, 3, 4;

  • просп. Сергія Нігояна, 55, 57, 61а, 63, 67, 68;

  • вул. Бельгійська, 5а;

  • вул. Юнацька, 1, 4;

  • вул. Мічуріна, 9;

  • вул. Вільямса, 95 0 145;

  • вул. Василя Стуса, 1 - 61, 2 - 60;

  • вул. Забайкальська, 1 - 93, 2 - 84;

  • вул. Толбухіна;

  • вул. Селянська, 2г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні введуть другий тариф на газ і перерахують тепло: скільки заплатимо.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ
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