Масштабне відключення світла в Дніпрі: список адрес

У Дніпрі 9 серпня відключать світло в чотирьох районах.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Регион
Електрики не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вул. Динамо, 68 - 110, 77 - 123;
вул. Генерала Пушкіна, 87, 125;
вул. Великолукська, 3 - 65/1, 4 - 76;
вул. Ярославського, 76 - 130, 79 - 129.
Індустріальний район:
вул. Нестора Махна, 48, 50, 50а, 54а.
Самарський район:
вул. Білокам'яна, 1 - 23, 2 - 16;
вул. Дубінінська, 1 - 31, 2;
вул. Дрогобицька, 1 - 109, 2 - 116;
вул. Рудніченко, 1 - 19, 6 - 94/1.
Новокодацький район:
вул. Марата, 4 - 6,
вул. Качалова, 5, 6;
вул. Тиверська, 1, 3, 4;
просп. Сергія Нігояна, 55, 57, 61а, 63, 67, 68;
вул. Бельгійська, 5а;
вул. Юнацька, 1, 4;
вул. Мічуріна, 9;
вул. Вільямса, 95 0 145;
вул. Василя Стуса, 1 - 61, 2 - 60;
вул. Забайкальська, 1 - 93, 2 - 84;
вул. Толбухіна;
вул. Селянська, 2г.
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