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Масштабне відключення світла на вулицях Дніпра: список адрес

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У Дніпрі 13 серпня очікується масове відключення електрики в деяких районах.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Тема Казань

Так, світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вул. Каменська, 8-22, 11, 13, 19, 23-27;

  • вул. Коксова, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;

  • вул. Володимира Івасюка, 40.

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Соборний район:

  • вул. Мандриківська, 2-28, 3-41а, 45, 51;

  • Мандриківський спуск, 4 - 8, 13;

  • 2-й Мандриківський спуск, 1-5, 4-18;

  • Селянський спуск, 4, 16, 16а, 18;

  • Благодатний узвіз, 1-7, 19, 31;

  • пров. Бахмутський, 11-13.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Донецьке шосе, 31а;

  • вул. Інгульська, 58;

  • вул. Балхаська, 28;

  • вул. Передова, 238.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі, 13 серпня, з 10:00 до 16:00 НЕ буде водопостачання в деяких будинках.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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