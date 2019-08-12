Масштабне відключення світла на вулицях Дніпра: список адрес

У Дніпрі 13 серпня очікується масове відключення електрики в деяких районах.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Тема Казань

Так, світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Каменська, 8-22, 11, 13, 19, 23-27;

вул. Коксова, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;

вул. Володимира Івасюка, 40.

Соборний район:

вул. Мандриківська, 2-28, 3-41а, 45, 51;

Мандриківський спуск, 4 - 8, 13;

2-й Мандриківський спуск, 1-5, 4-18;

Селянський спуск, 4, 16, 16а, 18;

Благодатний узвіз, 1-7, 19, 31;

пров. Бахмутський, 11-13.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Донецьке шосе, 31а;

вул. Інгульська, 58;

вул. Балхаська, 28;

вул. Передова, 238.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі, 13 серпня, з 10:00 до 16:00 НЕ буде водопостачання в деяких будинках.

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