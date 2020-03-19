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19 березня • оновлено в 16:34
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Карина Бондаренко

Магазини Дніпра обмежили вхід для покупців. Фото і відео величезних черг

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У продуктових магазинах Дніпра обмежили кількість покупців в торговому залі до 15 чоловік.

Такі оголошення з'явилися на супермаркетах "АТБ", в четвер, 19 березня. В результаті біля магазинів утворилися величезні черги, пишуть в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Заходи безпеки на час карантину посилили для того, щоб мінімізувати ймовірність зараження коронавірусом

Черги в АТБ в Дніпрі

Черги в АТБ в Дніпрі

Telegram "Х**вий Дніпро"

Черги в АТБ в Дніпрі

Черги в АТБ в Дніпрі

Telegram "Х**вий Дніпро"

Черги в АТБ в Дніпрі

Черги в АТБ в Дніпрі

Telegram "Х**вий Дніпро"

Черги в АТБ в Дніпрі

Черги в АТБ в Дніпрі

Telegram "Х**вий Дніпро"

Як писав OBOZREVATEL раніше, поліцейські контролюють в'їзд і виїзд всіх видів транспорту на головних магістралях Дніпропетровської області.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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