Любитель чужого: в Дніпрі затримали чоловіка, який зливав бензин з машин. Фото

У п'ятницю, 3 січня, в Дніпрі на вулиці Набережній Перемоги поліцейські затримали чоловіка з пляшками бензину в пакеті.

Близько 3:00 ночі на спецлінію "102" зателефонував чоловік і повідомив, що у дворі невідомий ходить біля автомобілів і підозріло себе веде. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Коли патрульні приїхали на місце, заявник сказав, що невідомий пішов до сусіднього двору. Патрульні дізналися його прикмети і почали відпрацьовувати район.

Незабаром, підозрілого чоловіка виявили, він йшов з пакетом в руках. Побачивши правоохоронців почав тікати, але патрульні наздогнали його.

В результаті перевірки у чоловіка виявили пакет з пляшками з речовиною, схожою на бензин. Неподалік стояв ВАЗ з відкритим бензобаком.

Чоловік крав бензин Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Чоловік крав бензин Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Чоловік крав бензин Пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області

Також чоловік мав при собі мобільний телефон. Перевіривши його, з'ясувалося, що днем раніше він був викрадений. На місце викликали слідчо-оперативну групу Соборного району. Чоловіка доставили у відділення поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі 48-річний чоловік повідомив про замінування головних вокзалів міста. Його затримала поліція.

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