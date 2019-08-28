Літо відступає: прогноз погоди в Дніпрі на 29 і 30 серпня

У Дніпрі з 28 серпня по 2 вересня оголосили попередження про пожежну небезпеку.

Так, на території області збережеться надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода Укрінформ

Прогноз погоди від синоптиків:

29 і 30 серпня день пройде без опадів, але з невеликою хмарністю. Вітер синоптики прогнозують східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі значно опуститься до 9-14 градусів, а вдень підніметься до 22-27 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок вересня порадує українців теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця варто чекати похолодання.

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