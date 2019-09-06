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8 вересня • оновлено в 11:31
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Літо не відступає: з'явився прогноз погоди на вихідні в Кривому Розі

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Після похмурих днів в Кривому Розі Дніпропетровської області погода значно покращиться.

Так, вихідні в місті пройдуть сонячно і тепло, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Новини
Сонячно і тепло: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні в Україні

Погода

Погода

Вся Власть

У суботу, 7 вересня, цілий день буде сонячно. Вітер східний, 5-10 м/с. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 13-15 градусів, а вдень - 28-30 градусів.

Неділя, 8 вересня, пройде без опадів. Вдень буде сонячна погода. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе 12-14 градусів, а вдень - 27-29 градусів.

Карта

Карта

Карта

Карта

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в п'ятницю, 6 вересня, очікується сонячна і тепла погода. Спека ще затримається на півдні країни.

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Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
погода
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