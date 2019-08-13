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Лисенко попередив про вибухи на центральному проспекті Дніпра

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У Дніпрі з 26 серпня по 12 жовтня будуть проводитися вибухові роботи на стволі №13 нової лінії метрополітену.

Відповідно до норм безпеки, рух транспорту на даній ділянці проспекту буде перекрито. Роботи з використанням вибухівки проводитимуть за адресою пр. Яворницького, 66. Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

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У Дніпрі будуть проводитися вибухові роботи

У Дніпрі будуть проводитися вибухові роботи

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"У зв'язку з проведенням вибухових робіт на стволі, згідно з вимогами безпеки, строком на 15 хвилин буде перекрито автомобільний рух в обидва напрямки, включаючи весь громадський транспорт. Прохід пішоходів на цій ділянці буде можливий тільки по непарній стороні проспекту", - зазначив Лисенко.

Чіткий графік, дати і час перекриття руху стануть відомі пізніше. Період перекриття не перевищуватиме 15 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині злодій жорстоко розправився з жінкою. Зловмисник незаконно проник в квартиру 81-річної жінки, побив стареньку і вкрав гроші, після чого втік з місця злочину.

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Особа
Михайло Лисенко
Місце
Україна Дніпро
Теги
метро будівництво вибух
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