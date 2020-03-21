У Дніпрі лікарі швидкої допомоги їздять на виклики з підозрою на коронавірус по одному, щоб економити захисні костюми, самостійно шиють марлеві пов'язки і моляться.

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Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL повідомила місцевий медик. За її словами, рівень протиепідемічної ситуації на Дніпропетровщині "досяг дна".

Ще кілька днів тому захисні маски медикам видавали тільки на виклики з діагнозом гостра респіраторна інфекція і тільки по дві штуки, розповіла жінка. При цьому залишки флізелінових костюмів поганої якості передали тільки протиепідемічній бригаді лікарів. Решта їздять на виклики без захисту.

Лікар "швидкої" розповіла правду про жахливу ситуацію з коронавірусом

"На виклик лікар або фельдшер йдуть по одному, щоб костюм заощадити. А ще у нас закінчилися катетери для забезпечення венозного доступу, і коли пройдуть торги і закупівля – невідомо. Але головне молитися..." – каже медик.

Лікар зазначила, що місцеві жителі збирають гроші їм на захисні засоби, шукають костюми, маски і апарати штучної вентиляції легень. Вона шокована цим, тому що місцева влада звітує про повне забезпечення медиків усім необхідним.

"Всім тим співробітникам, яким не дісталося марлевої маски, необхідно зшити самостійно маску для себе. Але краще пошити всім, адже там чотири шари марлі, а потрібно для кращого захисту вісім", – цитує розпорядження начальства медик "швидкої".

Як писав OBOZREVATEL раніше, поліція і медики намагаються встановити людей, які могли заразитися коронавірусом від подружжя на Дніпропетровщині. Пара українців їхала на поїзді, а потім в таксі.

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