Лежали на підлозі в "АТБ": у Кривому Розі чоловік знайшов і повернув 10 тисяч доларів

У Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік знайшов на підлозі супермаркету конверт, в якому було 10 тисяч доларів, і повернув власнику.

Як розповів Ігор Єфремов, повз невідомого конверта на виході з магазину пройшли близько п'яти чоловік, один з них навіть наступив на нього. Чоловік звернув увагу на банківськю печатку зверху, підняв, розгорнув і виявив гроші, передає Рудана (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі чоловік знайшов і повернув 10 тисяч доларів Рудана

Потім чоловік підійшов до охоронця супермаркету і попросив записати свій номер телефону на випадок, якщо повернеться власник знахідки. Єфремов вирушив додому, а вже через годину йому в паніці подзвонив той, хто втратив конверт. Вони домовилися про зустріч в поліції.

"Хлопець був дуже засмучений, все перерахував. Він мені подякував, працівники поліції теж були в шоці. Кажуть, не кожен день трапляються такі ситуації. Хлопець розповів, що заїхав в магазин за шоколадкою. А я пожартував, що вона йому дорого коштувала б з такою втратою, але йому було не до жартів. Я вирішив віддати гроші, тому що це велика втрата для людини. Для мене - тимчасова радість або покупка, а для людини - горе. Мені невідомо, куди ці гроші повинні були піти", – розповів Ігор Єфремов.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу, 29 січня, на Криворізькому шосе під Дніпром трапилося відразу три ДТП, де зіткнулися сім автомобілів.

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