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Лежала в конвульсіях: в Дніпрі військовий захопив вчинком в супермаркеті

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У Дніпрі старший лейтенант ЗСУ прийшов на допомогу касиру супермаркету, у якої стався напад епілепсії.

Сталося це 19 серпня, коли військовий під час обідньої перерви прийшов до супермаркету Varus. Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив його колега Вадим Музюкін. (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Почувши жіночий крик і прохання викликати швидку допомогу, він підбіг з скупченню людей біля каси.

На підлозі лежала молода дівчина-касир в конвульсіях, а колега намагалася утримати її на боці. Офіцер зрозумів, що у дівчини стався епілептичний напад. Використовуючи навички з тактичної медицині він надав дівчині першу домедичну допомогу і організував людей навколо для надання допомоги.

Протягом 10 хвилин дівчину привели до тями.

Керівництво супермаркету розшукало героя завдяки записам камери відеоспостереження .. Ним виявився старший лейтенант в / ч 2176 Роман Варавка.

подяка від супермаркету

подяка від супермаркету

фейсбук Вадима Музюкіна

подяка від супермаркету

подяка від супермаркету

фейсбук Вадима Музюкіна

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі чоловік з ознаками наркотичного сп'яніння їздив по трамвайних коліях і громив прилавки супермаркету, тікаючи від поліцейських.

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