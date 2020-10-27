Курсантка з Дніпра врятувала життя члену виборчої комісії з нападом епілепсії

У понеділок, 26 жовтня, в Кам'янському курсантка 2-го курсу факультету кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ надала допомогу чоловікові, у якого трапився напад епілепсії.

Як повідомили в пресслужбі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, інцидент стався на одній з виборчих дільниць міста. Врятований кам'янчанин брав участь у роботі комісії на виборах.

О пів на восьму ранку містянину стало погано. 52-річний чоловік втратив свідомість і в конвульсіях впав на підлогу прямо посеред дільниці. Курсантка в цей час проходила повз. Дівчина не розгубилася і відразу кинулася допомагати.

"Згадала все, чого нас вчили викладачі з тактичної медицини. Мені допомагала жінка, одна з членів виборчої комісії. Ми поклали чоловіка на бік. Потім я попросила людей знайти щось м'яке, щоб підкласти під голову. Щоб уникнути травмування, ми зафіксували голову і тулуб чоловіка. Також я першою зателефонувала за номером "103", – розповіла Ольга Бойко.

Бригада невідкладної допомоги приїхала через 13 хвилин. Кілька разів чоловікові ставало краще, потім його стан погіршувався. Весь цей час курсантка була поруч, тримала руки і ноги, якими хворий неконтрольовано розмахував.

За словами медиків, які прибули на виклик, у кам'янчанина за невеликий проміжок часу відбулося кілька епілептичних припадків. Після проведеної лікувальної терапії чоловік ще довго не міг прийти в себе, не розумів, що з ним сталося, втратив пам'ять. Коли йому стало легше, від госпіталізації відмовився.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі у дитини з COVID-19 на 20 хвилин зупинилося серце.