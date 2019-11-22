Крижаний шторм: прогноз погоди в Дніпрі на 22 листопада

У Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов.

У місті та області пориви вітру посиляться до 15-20 м/с, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

Погода в Дніпрі ОТВ

П'ятниця, 22 листопада, пройде без опадів. Синоптики прогнозують малохмарну погоду. Вітер східний, вночі – 7-12 м/с, вдень – пориви 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі складе -6...-11 градусів морозу, вдень – від -2 градусів морозу до 3 градусів тепла. По місту вночі температура опуститься до -4...-9 градусів морозу, а вдень підніметься до 0 градусів.

Карта

Відзначимо, що в зв'язку з різким похолодання, на дорогах утворилася ожеледиця. Так, швидкість руху маршрутних автобусів впала на 15-20%.

Крім цього, за деякими маршрутами спостерігається недовипуск до 5-8% рухомого складу, в зв'язку з цим також можуть спостерігатися деякі затримки в роботі транспорту. До середини дня ситуація буде виправлена, і в вечірній пік випуск буде 100%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за рік середня температура повітря в Україні може вирости на 1,4 градуса. На сході України зростання температури може скласти 1,5 градуса.

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