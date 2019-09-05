Кривий Ріг заллють дощі: прогноз погоди на 5 і 6 вересня

У Кривому Розі Дніпропетровської області погода значно погіршиться.

Так, на території очікуються дощі з грозами, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Погода СВІДОК.info

У четвер, 5 вересня, синоптики прогнозують похмурий день. Місцями пройде невеликий дощ з грозою. Температура повітря вночі складе 14-16 градусів, а вдень підніметься до 25-27 градусів.

У п'ятницю, 6 вересня, небо ненадовго стане ясним, але ближче до вечора знову буде похмуро. Вночі та вранці синоптики прогнозують дощ з грозою. Середина дня пройде без опадів, а ввечері очікується дощ з грозою. Температура повітря вночі складе 13-15 градусів, а вдень - 27-29 градусів.

Погода на карті

Погода на карті

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 5 вересня погоду на більшій частині території визначатиме прохолодна, помірно волога повітряна маса.

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